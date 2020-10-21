MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Oxford aşı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü yaşamını yitirdi
GeriDünya Son dakika haberi: Oxford aşı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü yaşamını yitirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 21.10.2020 - 20:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Oxford aşı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü yaşamını yitirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Oxford aşı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü yaşamını yitirdi
Abone Olgoogle-news

Son dakika haberine göre, Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya’dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.

Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya’dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı.

Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise COVID-19’dan kaynaklanan komplikasyonlar olduğu ifade edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle