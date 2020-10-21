DHA
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Son dakika haberi: Oxford aşı denemelerine katılan Brezilyalı gönüllü yaşamını yitirdi
Son dakika haberine göre, Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya’dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği duyuruldu.
Brezilya Ulusal Sıhhi Gözetim Ajansı, Oxford koronavirüs (Covid-19) aşı denemelerine katılan Brezilya’dan bir gönüllünün hayatını kaybettiği açıkladı.
Hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında olduğu, ölüm nedeninin ise COVID-19’dan kaynaklanan komplikasyonlar olduğu ifade edildi.
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