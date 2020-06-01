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Haber Giriş: 01.06.2020 - 23:13,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Ölümüyle ABD'yi ayağa kaldıran George Floyd'un otopsi raporu açıklandı

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Son dakika haberi: Ölümüyle ABD'yi ayağa kaldıran George Floyd'un otopsi raporu açıklandı
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ABD'yi ölümüyle ayağa kaldıran George Floyd'un otopsi raporu açıklandı. Bağımsız bir heyet tarafından yapılan ve sonuçları Minneapolis'te açıklanan ilk otopsi sonucuna göre George Floyd'un boğulma sonucu öldüğü belirlendi

BBC Türkçe'nin haberine göre bağımsız bir heyet tarafından yapılan otopsi sonucu George Floyd'un, boğularak öldüğü açıklandı. Adli patoloji uzmanı Dr. Michael Baden, devam eden bir kalp sorununun Floyd'un ölümünde etkili olmadığı sonucuna varıldığını açıkladı. İlk otopsi sonucu Minneapolis'te açıklandı.

FLOYD'UN AİLESİNDEN ŞİDDET KARŞITI AÇIKLAMA

Terrence Floyd, kardeşi George Floyd’un Minneapolis’te bir hafta önce öldürüldüğü ve şimdi taziye alanına dönüştürülen olay yerine gitti. Oldukça duygulandığı gözlenen Terrence Floyd, burada diz çökerek dua etti. Protestoculardan barışçıl kalmalarını isteyen Floyd, kardeşinin onun adına şiddet eylemlerinin düzenlenmesini istemeyeceğini ve bunların kardeşini geri getirmeyeceğini söyledi. Floyd, “Benim ailem barışçıl bir aile. Benim ailem Tanrı’dan korkar” dedi.

ABD'de polisin boğarak öldürdüğü siyahi genç olayında yeni görüntüler ortaya çıktıABD, polisin gözaltına alınırken boğarak öldürdüğü siyah vatandaş George Floyd için ayaklanırken, olaya ilişkin ikinci görüntü yayınlandı. Yeni görüntülerin birinde, iki polis Floyd'u arabasından zorla çıkarmaya çalışıyor. Floyd'un itiraz ettiği ve direndiği ancak sonuç olarak gözaltına alındığı görülüyor. İkinci görüntüde ise Floyd, elleri kelepçeli bir şekilde ve polise direnmeden kaldırımda görülüyor.
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