Son dakika haberi: Ne kıtlık, ne koronavirüs: Kim'den ABD'ye 'Çatışmaya da hazırız' mesajı!

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Bir aylık ortadan kayboluşunun ardından gündeme yeni görüntüsüyle bomba gibi düşen Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ülkesinin içinde bulunduğu zor durumla ilgili itiraflarından sonra ABD'yle ilgili yaptığı yorumla bir kez daha konuşuluyor.

Kim Jong Un, ABD'nin yeni başkanı Joe Biden ve yönetimine yönelik ilk kez doğrudan yorumlar yaparken Associated Press'te yer alan habere göre baş düşmanına kritik bir mesaj yollamayı da ihmal etmedi.

Kuzey Kore resmi haber ajansının duyurduğu açıklamaya göre Kim, ülkesinin ABD ile hem diyalog hem de çatışmaya hazır olmasını istedi. Ancak Kim'in açıklamasında çatışma kısmının öne çıkarıldığı ve uzlaşma mesajından ziyade gözdağı mesajı verilmeye çalışıldığı yorumları gecikmedi.

Perşembe günü başkanı olduğu İşçi Partisi'nin merkez komitesinde konuşan Kuzey Kore liderinin açıklamaları, Joe Biden yönetiminin Pyongyang politikasına ilişkin ilk yorum ve detaylı bir değerlendirme olarak algılandı.

Kuzey Koreli lider, “devletin çıkarlarını korumak ve güvenliğini sağlamak için ABD yönetimi ile hem diyaloğa hem çatışmaya, özellikle çatışmaya” hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Geçen hafta ordunun ülke güvenliğini sağlamak için her an alarm halinde olması gerektiğini savunan Kim Jong Un'un son açıklamalarıyla birlikte nükleer müzakerelere dönebileceği ancak nükleer silahsızlanma konusunda adım atmaktan kaçınacağı yorumları yapılmaya başlandı.

Washington'la anlaşma için uygun strateji ve karşı taktikler ortaya koyan Kim Jong Un, ABD ile muhtemel bir yüzleşme için özellikle hazırlık yapılması ve her ihtimale karşı elinde yapılacaklar listesi hazırlanması talimatını verdi.

Kim’in açıklamalarını değerlendiren Güney Kore’deki Sejong Enstitüsü araştırmacılarından Cheong Seong-Chang, Kuzey Kore’nin müzakerelerin başlamasına sıcak baktığını ancak nükleer silahların terk edilmesi çağrılarına karşılık vermeyeceğini belirtti.

Cheong, Biden yönetiminin Kuzey Kore’ye uygulanan yaptırımları kaldırması ve Güney Kore ile yapılan askeri tatbikatları askıya alması halinde, Kim’in de ülkenin nükleer programına ilişkin adımlar atabileceğini ifade etti.

Kuzey Kore üzerine çalışmalar yürüten, “One Korea Center” adlı internet sitesinin başındaki isimlerden Kwak Gil Sup da Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kuzey Kore’nin iki yönlü bir yaklaşım benimsediğini değerlendiren Gil, Kim’in askeri kapasiteyi arttırmayı ve müzakerelere geri dönmeyi birlikte ele aldığını söyledi.

13 Haziran’daki G7 Liderler Zirvesi’nde liderler, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması gerektiğini vurgulamıştı. Kuzey Kore’nin nükleer programını terk etmesi gerektiğini vurgulayan liderler, Kim’e diyalog çağrısında bulunmuştu.

KITLIK UYARISINDA BULUNMUŞTU

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkedeki gıda durumunun “endişe verici” olduğu konusunda uyarıda bulunurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında kapanma tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı Kore KCNA’nın haberine göre, iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin dünkü genel kurul toplantısında konuşan Kim, Kuzey Kore’nin “mevcut uluslararası durumla” nasıl başa çıkması gerektiği hususunda uluslararası topluma müzakere çağrısında bulundu.

Kim, söz konusu çağrısında ABD ile Güney komşusundan açıkça bahsetmedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların ve 2020 yılı boyunca yaşanan sel felaketlerinin ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Kim, gıda kıtlığı konusunda uyarıda bulundu.

Kim, ülkedeki gıda durumunun “endişe verici” olduğunu belirterek, yetkilileri tarımsal üretimin artırılması yönünde harekete geçmeye çağırdı.

Bunun yanı sıra Kim, ekonomik zorluklara rağmen kapanma tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini dile getirdi.

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