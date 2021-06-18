Son dakika haberi: Moskova'da alarm! Belediye başkanı açıkladı... 'Durum hızla kötüleşiyor'

Koronavirüs ile birlikte ortaya çıkan varyantlar salgının kontrol altına alınması önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor. Özellikle Hindistan'da ortaya çıkan varyant sonrası pek çok ülke alarma geçmiş, ülkedeki sağlık sistemi çökme noktasına gelmişti.

Rusya'dan gelen haber ise virüsün mutasyona uğramaya devam ettiğini gözler önüne serdi. Rus bilim insanları yeni bir koronavirüs varyantı keşfettiklerini duyurdu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir koronavirüs varyantı keşfedildi. Bilim insanları ülkede artış trendinde olan vaka sayısının sorumlusunun bu varyant olabileceğini belirtti. Öte yandan Moskova Belediye Başkanı, artan vakalar sonrası hizmet sektöründe çalışanlar için zorunlu aşı emri verirken korkutan bir açıklama yaparak 'Salgının durumu hızla kötüleşiyor.' dedi.

Moskova'da yaşananlara Kremlin'den açıklama da gecikmedi. Reuters'ta yer alan habere göre Kremlin, son dakika açıklamasıyla Putin'in durumu yakından izlediğini duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili durumun beklenmedik bir şekilde kötüleştiğini belirterek, “Şu anda Moskova’da geçen yıl uğraştığımız Çin’den gelen virüs yerine daha agresif ve hızlı yayılan bir mutasyonla karşı karşıyayız.” dedi.

VAKA REKORU KIRILDI!

Bugün itibarıyla açıklanan rakamlar Moskova'nın içinde bulunduğu kritik durumu da ortaya koyar nitelikte. Başkentte vakalar sadece iki hafta içinde üç kat arttı ve üçüncü dalganın gölgesinde 9 bin 56'ya yükselerek rekor kırdı.

Sobyanin, Rus yetkililerle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, Kovid-19 salgınıyla ilgili durumun başkentte giderek kötüleştiğini vurguladı.

Sobyanin, Moskova’da 18 Haziran’da 9 bin günlük yeni vakanın tespit edilebileceğini belirtmiş, “Moskova'daki salgın durumu hızla kötüleşiyor. Moskovalıların yüzde 60'ından fazlasının halihazırda hastalığı geçirmiş veya aşılı olması nedeniyle bu beklenmeyen bir durum. Vakalarda artış yerine düşüş bekleniyordu.” diye konuştu.

SERT ÖNLEMLER KAPIDA

Şehirde yayılan virüsün geçen yıl ortaya çıkan virüsten farklı olduğuna işaret eden Sobyanin, “Şu anda Moskova’da geçen yıl uğraştığımız Çin’den gelen virüs yerine daha agresif ve hızlı yayılan bir mutasyonla karşı karşıyayız. Durumumuzun farklı olduğunu anlamalı ve yeni çözümler üretmeliyiz.” dedi.

Moskova’da salgına karşı önlemlerin sertleştirilebileceğini anlatan Sobyanin, “Sert önlemler için bazı kararlar almaya çok yakınız. Şehirdeki hastanelerin yatak kapasitelerini artırmamıza rağmen, bu kapasitelerin de bir sınırı var. Şu anda hizmet ve ulaştırma sektörlerinde çalışanları aşılamak ana hedefimiz.” şeklinde konuştu.

Sobyanin ayrıca, bin kişiden fazla sayıda insanı bir araya getiren etkinlikler, akşam saatlerinde kafe ve restoranların kapatılması ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nı izleyen taraftarlar için ayrılan alanların kapatılması gibi salgın önlemlerinin genişletilmesi talimatı verildiğini açıkladı.

Rusya'da bir mobil aşı merkezi

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