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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 19.03.2020 - 17:59,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Monako Prensi II. Albert corona virüse yakalandı

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Son dakika haberi: Monako Prensi II. Albert corona virüse yakalandı
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AFP'de yer alan son dakika bilgisine göre, Monako Prensi II. Albert'ın corona virüse yakalandığı belirtildi.

Monako sarayından yapılan açıklamada Prens II. Albert'ın corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada 62 yaşındaki prensin özel dairesinde çalışmaya devam ettiği ve sağlığı ile ilgili endişe duyulacak bir durum olmadığı ifade edildi.

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