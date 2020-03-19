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Haber Giriş: 19.03.2020 - 17:59,
Son dakika haberi: Monako Prensi II. Albert corona virüse yakalandı
AFP'de yer alan son dakika bilgisine göre, Monako Prensi II. Albert'ın corona virüse yakalandığı belirtildi.
Monako sarayından yapılan açıklamada Prens II. Albert'ın corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada 62 yaşındaki prensin özel dairesinde çalışmaya devam ettiği ve sağlığı ile ilgili endişe duyulacak bir durum olmadığı ifade edildi.
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