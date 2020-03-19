Son dakika haberi: Monako Prensi II. Albert corona virüse yakalandı

Monako sarayından yapılan açıklamada Prens II. Albert'ın corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada 62 yaşındaki prensin özel dairesinde çalışmaya devam ettiği ve sağlığı ile ilgili endişe duyulacak bir durum olmadığı ifade edildi.



