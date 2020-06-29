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Haber Giriş: 29.06.2020 - 01:13,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Mısır'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Son dakika haberi: Mısır'da 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Mısır'ın batısındaki Marsa Matruh'un 600 kilometre kuzeyinde meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki deprem başkent Kahire ve Giza kentlerinde hissedildi.

Mısır Astronomi ve Jeofizik Araştırmaları Ulusal Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kahire saatiyle 19.43'te merkez üssü ülkenin batısındaki Marsa Matruh'un 600 kilometre kuzeyinde meydana gelen deprem, başkent Kahire ve batısındaki Giza kentlerinde hissedildi.

Aynı saatte Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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