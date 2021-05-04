Son dakika haberi... Mexico City'de metro üst geçidi çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mexico City metrosunun üst geçidi üzerinde tren vagonlarıyla kısmen çöktü.

Yapılan resmi açıklamaya göre, olay nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısının ise 70 olduğu açıklandı.

Ülke basınında metro üst geçidinin tren ile beraber otomobillerin üzerine çöktüğü anın görüntüleri yayınlandı.

Olay yerine giden Mexico City belediye başkanı Claudia Sheinbaum bir aracın enkaz altında kaldığını duyurdu.

Sheinbaum arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünün altını çizdi.

Söz konusu metro hattı, Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard Mexico City belediye başkanı iken inşa edilmişti.

Ebrard Twitter'dan yaptığı açıklamada yaşanan olayı 'korkunç bir trajedi' olarak nitelendirdi ve 'Elbette nedenler araştırılmalı ve sorumlular bulunmalı. Yardım etmek için yetkililerin emrinde olduğumu yineliyorum' dedi.

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