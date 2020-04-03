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Dünya
Celal ÖZCAN / BERLİN
Haber Giriş: 03.04.2020 - 12:43,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Merkel'in COVID-19 karantinası sona erdi

Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
Son dakika haberi: Merkel'in COVID-19 karantinası sona erdi
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Almanya Başbakanı Merkel korona şüphesiyle 14 günlük karantina süresini doldurdu ve bugün ev karantinasından çıkarak işinin başına döndü.

BAŞBAKAN Merkel 14 gün ev karantinasından sonra Başbakanlıkta işinin başına döndü. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, Başbakan Merkel bugün Başbakanlıktaki makamında işinin başına dönüyor. 14 gün karantina süresi bugün doldu dedi. Seibert, Başbakanın birçok test yaptırdığını ve bu testlerin de negatif çıktığını vurguladı ve bugünden itibaren tekrar başbakanlıkta işinin başında olacak. Ama toplantılar telekonferansla yapılmaya devam edecek. Geçerli korona kurallarına Başbakanlıkta da dikkat edilecek" dedi.

Başbakan Merkel iki hafta önce zatürre aşısı yapan doktorun korona testi pozitif çıkması üzerine kendisini ev karantinasına almış ve işleri evinden telekonferansla yönetmişti.

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Celal Özcan
Celal Özcan
cozcan@hurriyet.com.tr
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