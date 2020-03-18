hurriyet.com.tr/Dış Haberler Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 18.03.2020 - 13:27,
Son dakika haberi: Merkel'den ilk kez corona virüs ulusa seslenişi
Almanya Başbakanı Angela Merkel bu akşam bir ilki gerçekleştirecek. Şansölye, corona virüs salgını krizi ile ilgili ilk kez TV'den ulusa seslenişte bulunacak.
Alman hükümet sözcüsü, Şansölye Angela Merkel'in bu akşam ilk kez, artan corona virüs kriziyle ilgili olarak ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu.
Merkel'in ulusa sesleniş konuşmasında, salgını yavaşlatmak için yeni önlemler açıklaması ve halka evde kalma çağrısı yapması bekleniyor.
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