Son dakika haberi: Merkel'den ilk kez corona virüs ulusa seslenişi

Alman hükümet sözcüsü, Şansölye Angela Merkel'in bu akşam ilk kez, artan corona virüs kriziyle ilgili olarak ulusa sesleniş konuşması yapacağını duyurdu.

Merkel'in ulusa sesleniş konuşmasında, salgını yavaşlatmak için yeni önlemler açıklaması ve halka evde kalma çağrısı yapması bekleniyor.