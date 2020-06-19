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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 09:08,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Meksika'da koronavirüs (Covid-19) bilançosu ağırlaşıyor

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Son dakika haberi: Meksika'da koronavirüs (Covid-19) bilançosu ağırlaşıyor
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Meksika'da yeni tip koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 667 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı 667 artarak 19 bin 747’ye yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 vaka sayısı da 5 bin 662 artışla 165 bin 455’e çıktı.

Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 123 bin 95 olarak kaydedildi.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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