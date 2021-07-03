Son dakika haberi: Meksika Körfezi'nde akılalmaz görüntü... Okyanusta büyük yangın!

Meksika Körfezi'nden sabaha karşı gelen fotoğraf ve videolar adeta dünya gündemine bomba gibi düştü ve görenleri şaşkına çevirdi. Okyanusun orta yerinde birden yükselen alevler herkesin yüreğini ağzına getirirken oluşan görüntü dünya medyası tarafından 'Cehennemin gözü' şeklinde paylaşıldı.

Meksika'nın Yucatan bölgesinde yaşanan olayın deniz altında yer alan petrol boru hatlarında meydan gelen bir sızıntıdan kaynaklandığı açıklandı. Denizin orta yerinde birden bire yükselen alevler panik yaratırken devlete ait petrol şirketi Pemex tarafından yapılan açıklamada yangının söndürüldüğü ve olayın kontrol altında olduğu açıklandı.

'Yangının gözü' ya da 'Cehennemin gözü' şeklinde adlandırılan korkunç olayda daire şeklinde oluşan ve adeta deniz dibinde gerçekleşen bir volkan patlamasını andırdığı söylenen sızıntı kaynaklı duruma ait fotoğraf ve videolar sosyal medyada defalarca paylaşılarak viral haline geldi.

Petrol şirketi Pemex'in deniz üzeri petrol platformuna çok yakın bir mesafede çıkan bu su altı yangını deniz sularında oluşan ve benzerine sık rastlanmayan görüntüler yarattı.

🚨 Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

Şirketten yapılan açıklamaya göre yangının kontrol altına alınması beş saatten fazla sürdü ve neyse ki olayda yaralanan ve ölen kimse olmadı.

Pemex yangın dolayısıyla petrol üretiminde herhangi bir aksama yaşanmadığını açıklarken olayın sebebini ortaya çıkarmak için soruşturma başlatacaklarını ifade etti.

Guardian'daki habere göre 30 santimetre çapındaki vanaların olay sonrası anında kapatıldığını ve yangının büyümesinin önlendiğini açıklayan şirketin tarihinde bu tür endüstriyel kazalar sıkça yer alıyor.

Şirket çalışanları yangını söndürmek için nitrojen kullanırken Meksika'nın petrol güvenlik düzenleme kurumu ASEA'nın yöneticisi Angel Carrizales, Twitter hesabı üzerinden olaydan sonra denizde petrol sızıntısı olmadığını ve şirketin gerekli önlemleri aldığını açıkladı.

Pemex ülkenin en büyük petrol üretim şirketlerinden biri ve günde bir milyon varilden fazla üretim yaparak oldukça büyük bir kapasiteyle çalışıyor.

Şirket henüz olayla ilgili resmi kanallardan açıklama yapmadı.

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