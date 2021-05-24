MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi: Malezya'da 2 metro kafa kafaya çarpıştı! Yüzlerce yaralı var
GeriDünya Son dakika haberi: Malezya'da 2 metro kafa kafaya çarpıştı! Yüzlerce yaralı var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
AA
Haber Giriş: 24.05.2021 - 20:20 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Malezya'da 2 metro kafa kafaya çarpıştı! Yüzlerce yaralı var

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: Malezya'da 2 metro kafa kafaya çarpıştı! Yüzlerce yaralı var

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'daki metro hattında iki trenin çarpışması sonucu 213 kişi yaralandı.

Kazanın ardından basına konuşan Ulaştırma Bakanı Wee Ka Siong, test sürüşü yapan boş trenin raydan çıkarak karşıdan gelen yolcuların olduğu trenle çarpıştığını açıkladı.

Çarpışmanın yerel saatle 20.33'de meydana geldiğini belirten Bakan Wee, 166 kişinin hafif yaralandığını, 47 kişinin ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Son dakika haberi: Malezyada 2 metro kafa kafaya çarpıştı Yüzlerce yaralı var

Ulaştırma Bakanlığı, kazanın nedeninin araştırıldığını belirterek, halktan sakin olmalarını istedi.

Son dakika haberi: Malezyada 2 metro kafa kafaya çarpıştı Yüzlerce yaralı var

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi