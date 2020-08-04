Son dakika haberi: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük patlama! 63 ölü, 3 binin üzerinde yaralı

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Son dakika haberi... Eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre, Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken gökyüzünü yoğun duman kapladı.

Hariri'nin evinde ve çevre binalarda büyük hasar oluşurken, eski başbakanın sağlık durumunun iyi olduğu ve olayı takip ettiği belirtildi.

Patlama nedeniyle hükümet binası ve Muhammed el-Emin Camisi'nde büyük hasar oluştu.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı.



Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu.



KORKUNÇ BİLANÇO!



Lübnan Sağlık Bakanlığı, patlamayla ilgili korkunç bilançoyu açıkladı. Beyrut Limanı'ndaki patlamada 63 kişi öldü, yaralı sayısı ise 3 bini aştı.





İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmek için olay yerine kısa sürede ulaştı.

Patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi.

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre patlamada en az 10 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan Emniyet Genel Müdürü, olayın, daha önce el konulan patlayıcıların tutulduğu bir depoda meydana geldiğini söyledi.

HİROŞİMA VE NAGAZAKİ'YE BENZETTİ



Gözyaşlarına hakim olamayan Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

LÜBNAN HİZBULLAHI: "BEYRUT'TAKİ PATLAMADA SİLAH DEPOLARIMIZIN HEDEF ALINDIĞI İDDİASI GERÇEK DIŞIDIR"

Lübnan Hizbullah'ı başkent Beyrut'taki patlamanın kaynağının, İsrail tarafından kendilerine ait silah depolarına yönelik gerçekleştirilen bir saldırı olduğu iddiasını yalanladı.



Hizbullah'a yakın kaynaklar ülkenin yerel medyasına yaptığı açıklamada, Beyrut'taki patlamanın, kendilerine ait silah depolarında meydana geldiği ve saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN’DAN PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beyrut’ta meydana gelen patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kalın, “Beyrut’ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Lübnan halkına başsağlığı diliyoruz. Enkaz altında kalanların olduğu haber veriliyor. Umarız ölü ve yaralı sayısı artmaz. Türkiye her tür yardım için hazırdır” ifadelerine yer verdi.





AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: "KARDEŞ LÜBNAN HALKININ VE BEYRUTLULARIN YANINDAYIZ"



Çelik, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kardeş Lübnan halkının ve Beyrutluların yanındayız. Beyrut'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileriz. Enkaz altında kalanların sağ salim kurtulmasını diliyoruz. Lübnan'ın kardeşi Türkiye bu zor günde kardeşlerinin yanındadır."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Lübnan halkına başsağlığı mesajlarını iletti.



Çavuşoğlu patlamaya ilişkin Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost ve kardeş Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. En büyük temennimiz, can kaybının artmaması. Lübnanlı kardeşlerimize her türlü desteğe hazırız."

Patlamada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyen Fuat Oktay da mesajında "Kardeş ülke Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. ??Lübnan halkının acılarını paylaşıyoruz. Türkiye olarak her zaman yardıma hazırız." ifadesine yer verdi.









BİR THY ÇALIŞANI YARALANDI

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen şiddetli patlamada THY’nin Beyrut ofisinde çalışan bir personelin hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi ’twitter’ hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Üstün, "Lübnan’da yaşanan patlama sırasında Beyrut ofisimizdeki bir çalışma arkadaşımızın hafif şekilde yaralandığını üzüntüyle öğrendik. Arkadaşımızın durumu yakından takip edilmektedir. Beyrut operasyonlarımız planlandığı şekilde icra edilmektedir" ifadelerini kullandı.









Öte yandan hafif şekilde yaralanan personelin THY’nin Beyrut ofisinde muhasebe şefi olarak görev yaptığı ve olay anında patlamanın şiddetiyle ofis camlarının kırıldığı öğrenildi.

2 TÜRK VATANDAŞI YARALANDI



Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamaya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Meydana gelen büyük patlama sonucu başkent Beyrut'un korkunç şekilde sarsıldığını aktaran Çakıl, patlamanın olduğu bölgeye oldukça yakın bir noktada bulunan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği rezidansının da hasar gördüğünü ve oradan ayrılmak durumunda kaldıklarını kaydetti.

Şu ana kadar patlamada 2 Türk vatandaşının yaralandığı bilgisine ulaştıklarını belirten Çakıl, bunların durumlarının iyi olduğunu ifade etti.









İSRAİL'DEN BEYRUT'TAKİ PATLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA



İsrailli yetkililer Lübnan'ın başkenti Beyrut’taki patlamayla Tel Aviv'in bir ilgisinin olmadığını iddia etti.



İsimlerinin açıklanmasını istemeyen İsrailli yetkililer, yerel basına yaptıkları açıklamalarda, Tel Aviv'in Beyrut'taki patlamayla bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Söz konusu yetkililer, İsrail'in olayla bağlantısını reddederek, patlamanın kaza olabileceğini ifade etti.

KAZAKİSTAN'IN BEYRUT BÜYÜKELÇİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçiliği patlamada Kazakistan'ın Beyrut Büyükelçisi Yerzhan Kalekenov yaralandığını ve büyükelçilik binasında da hasar oluştuğunu duyurdu.