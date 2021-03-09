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Dünya
AA
Haber Giriş: 09.03.2021 - 18:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Libya Başbakanı'ndan kritik Türkiye açıklaması

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Son dakika haberi: Libya Başbakanı'ndan kritik Türkiye açıklaması

Son dakika haberine göre Libya Başbakanı Dibeybe, Türkiye ile imzaladıkları anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'deki gaz yataklarından iyi pay kazandıklarını belirtti.

Temsilciler Meclisi (TM), Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun (LSDF) seçtiği Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki hükümete güvenoyu oturumu için Sirte kentinde toplandı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, oturumda yaptığı konuşmada, Libya, Türkiye ile imzaladığı anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandı" dedi.

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