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Son dakika haberi: La Palma'da felaket! Yanardağ 100’den fazla evi yok etti

#La Palma Adası#Yanardağ#İspanya

İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'ndaki Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağının faaliyete geçmesinden dolayı yaklaşık 5 bin kişi bölgeden tahliye edilirken 100'den fazla ev yok oldu.

Son dakika: La Palmada felaket Yanardağ 100’den fazla evi yok ettiSon dakika: La Palmada felaket Yanardağ 100’den fazla evi yok etti
Son dakika: La Palmada felaket Yanardağ 100’den fazla evi yok etti

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Atlas Okyanusu’nda yer alan ve İspanya’ya bağlı bulunan Kanarya Adaları’nın en büyük beşinci adası olan La Palma’da yanardağ dün faaliyete geçmişti. Son bir haftadır 21 binden fazla depremin meydana geldiği La Palma'da yerel saatle 15.10'dan itibaren patlayan Cumbre Vieja (Yaşlı Doruk) yanardağ lav püskürtmeye devam ediyor.

6 metre yüksekliğe ulaşan lavlar, saatte 700 metre hızla sahile doğru ilerlerken La Palma Adası yerel yetkilileri, yanardağdan çıkan lavların 100’den fazla evi yok ettiğini söyledi. Yetkililer, La Palma Adasında 5 binden fazla vatandaşın tahliye edildiğini bildirirken patlama ve lavlar sebebiyle herhangi bir can kaybı yaşanmadığını aktardı.

Son dakika haberi: La Palmada felaket Yanardağ 100’den fazla evi yok etti

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Pazar gecesi bölgeye giderek acil durum planı toplantısına katıldı. Pedro Sanchez, açıklamasında La Palma Adası halkını sakin olmaya davet ederken, İspanya hükümetinin yaşanan felaketin üstesinden gelmek için tüm imkanlara sahip olduğunu ve meydana gelecek tüm maddi kayıpları telafi edeceklerini söyledi.

SOLUNUM RİSKİ UYARISI

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Yetkililer, yanardağdaki patlamalardan çıkan gazlardan dolayı bölgedeki halkın muhtemel solunum riskine karşı uyarmıştı. Öte yandan uzmanlar, yanardağın gelecek günlerde aktif durumda olmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu.

Son dakika haberi: La Palmada felaket Yanardağ 100’den fazla evi yok etti

Depremler sırasında adada uygulanan sarı alarm, yanardağın aktif duruma geçmesiyle kırmızı alarma dönüştürüldü. İspanya'da en son Yanardağ Patlaması 1971 yılında, La Palma Adası'nın güneyindeki Teneguia yanardağında olmuştu.

Yanardağ nedeniyle 5 bin kişi tahliye ediliyor

Yanardağ nedeniyle 5 bin kişi tahliye ediliyor

 

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#La Palma Adası#Yanardağ#İspanya