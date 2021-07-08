Son dakika haberi: Kuzey Kore'de kıtlık krizi kontrolden çıktı: Köpek eti detayı kan dondurdu

Rusya'nın, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sınırlarını kapatan ve kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan Kuzey Kore'ye aşı vermeyi önerdiği bildirildi.

"Nknews.org" internet sitesinin haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'deki durumla ilgili soruya yanıt verdi.

Bakan Lavrov, "Büyükelçiliğimizin Kuzey Kore liderliğinden temsilcilerle temaslarında birçok kez gerekli olduğu takdirde yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Bu elbette aşılar ve tıbbi malzeme için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore'nin salgının başından bu yana Kovid-19'un yayılmasını önlemek için kendini dış dünyadan yalıttığına dikkati çeken Lavrov, söz konusu tedbirlerin tam kapanmaya benzer bir durum yarattığını vurguladı.

ORDUYA DA EMİR VERİLDİ

İngiliz medyasında yer alan ve Güney Kore kaynaklarına dayandırılan haberlere göre Kuzey Kore lideri Kim yıllardır çok övündüğü ve isterse dünyayı yok edebilecek güçte olduğunu iddia ettiği ordusu konusunda da beklenmedik çarpıcı kararlar almak zorunda kalmış olabilir.

Son dakika haberlerinde Kuzey Kore liderinin ordudaki yüksek rütbeli subaylara yeni emirler verdiği ve önceliğin ülkenin askeri savunma birimlerinde değil insani krize dönüşmeye başlayan kıtlık sorununda olacağı yazılıyor.

Kuzey Kore henüz birkaç ay önce nükleer başlıklı füzeler, balistik silahlar ve daha birçok teknolojik donanımla zenginleştirdiği ordusunu görkemli bir geçit töreniyle dünyaya sunmuş, adeta düşmanlarına gözdağı vererek özellikle ABD'ye 'gerekirse sizi vururuz' mesajı vermişti.

"YAŞAMI SÜRDÜRMENİN OLANAKSIZ OLACAĞI" UYARISI

Rusya'nın Pyongyang Büyükelçiliği, nisanda yaptığı açıklamada, bu denli sert kısıtlamalar altında yaşamı sürdürmenin olanaksız olacağı uyarısında bulunmuştu.

Büyükelçilik, özellikle sağlık malzemesi eksikliğine dikkati çekmişti.

Kuzey Kore'de 2020 sonunda meydana gelen tayfunlar, ekili alanlara ve mahsule zarar vermişti.

Pyongyang yönetimi, salgın nedeniyle sınırlarını kapatmış ve Çin ile gıda ticaretini durdurmuştu.

Birleşmiş Milletler, dün yayınladığı raporda, Kuzey Kore'de bu yıl 860 bin ton gıda açığı olduğunu bildirmişti.

KÖPEK ETİ YİYORLAR!

Oldukça dağlık bir coğrafyaya sahip olan Kuzey Kore'de tarım arazileri kısıtlı ve üretimde de sıkça sıkıntılar yaşandığı bilinen bir gerçek. Ayrıca ülkedeki çiftçiler traktör, biçerdöver ve harman makinesi gibi ekipmanlara sahip değil.

Kuzey Kore bu sebepler yüzünden gıda ithalatına muhtaç ve 2017 yılına ait Birleşmiş milletler raporuna göre ülke nüfusunun beşte ikisi yetersiz besleniyor yani sağlıklı yaşam için uzmanlar tarafından belirlenen miktarda kalori alamıyor.

Yetersiz beslenme problemi ülkede çocukları da vuruyor ve yapılan araştırmalar ülkede çocukların özellikle erkek çocukluk döneminde gerekli kilo alımını sağlayamadığını gösteriyor.

Geçtiğimiz yıl Kuzey Kore lideri kim Jong evcil hayvan olarak beslenen köpekleri kapitalist çöküşün sembolü olarak tanımlamış ve başkent Pyongyang'daki köpeklerin toplanmasını emretmişti.

Öte yandan Kuzey Kore'den gelen haberler bu emrin aslında köpeklerin evcil hayvan olarak beslenmekten ziyade gıda olarak tüketilmesi ve yenilmesi konusunda bir adım olduğu ve aslında eleştirilere karşı emrin kalkan olarak kullanıldığı söyleniyor.

Kuzey Kore halkının ülkedeki köpekleri yiyerek gıda yoksunluğunu gidermeye çalıştıkları yıllardır konuşulan bir gerçek.

KITLIK UYARISINDA BULUNMUŞTU

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkedeki gıda durumunun “endişe verici” olduğu konusunda uyarıda bulunurken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında kapanma tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini belirtti.

Kuzey Kore’nin resmi haber ajansı Kore KCNA’nın haberine göre, iktidardaki İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin dünkü genel kurul toplantısında konuşan Kim, Kuzey Kore’nin “mevcut uluslararası durumla” nasıl başa çıkması gerektiği hususunda uluslararası topluma müzakere çağrısında bulundu.

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Kim, söz konusu çağrısında ABD ile Güney komşusundan açıkça bahsetmedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kısıtlamaların ve 2020 yılı boyunca yaşanan sel felaketlerinin ekonomiyi olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Kim, gıda kıtlığı konusunda uyarıda bulundu.

Kim, ülkedeki gıda durumunun “endişe verici” olduğunu belirterek, yetkilileri tarımsal üretimin artırılması yönünde harekete geçmeye çağırdı.

Bunun yanı sıra Kim, ekonomik zorluklara rağmen kapanma tedbirlerini uygulamaya devam edeceklerini dile getirdi.

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