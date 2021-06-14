Son dakika haberi... Kritik NATO Zirvesi başladı... Biden Erdoğan'ın yanına geldi! İşte toplantıya damga vuran anlar..

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Tüm dünyanın haftalardır merakla beklediği NATO Zirvesi’nde geri sayım sona erdi. Kritik zirve için Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen dünya liderleri, önemli görüşmelere imza atıyor. Zirvenin en önemli başlıklarından kabul edilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi ise akşam saat 19:00'da başladı. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürerken, liderler heyetler arası görüşmeye geçti.

ERDOĞAN MİÇOTAKİS GÖRÜŞMESİ SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü.. İki lider, Brüksel'de bir araya geldi. Bu görüşme Erdoğan'ın kritik Biden görüşmesinden hemen önce gerçekleşti ve yaklaşık bir saat sürdü.







AÇILIŞTA ERDOĞAN BIDEN YAKINLAŞMASI

Zirvenin yapıldığı NATO Karargahı'nda konuklar için resmi karşılama programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı. Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi.

Erdoğan, toplantı başlamadan hemen önce ABD Başkanı Joe Biden'la bir süre sohbet etti.

NATO karargahında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik eşlik ediyor.

ZİRVEDE DİPLOMASİ RÜZGARI

NATO ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı NATO Zirvesi, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahında başladı. Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği toplantıya 30 müttefik ülkenin liderleri katılıyor.

Zirvenin gündeminde ittifakın gelecek 10 yıllık yol haritasının belirlenmesi, NATO'nun stratejik konseptinin güncellenmesi, Çin'in yükselişi, son yıllarda gerileyen Rusya ile ilişkilerin durumu ve Ukrayna, siber tehditler, terörle mücadele, yıkıcı teknolojiler, iklim değişikliğinin güvenliğe etkileri ve Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılma kararı sonrası durum gibi konular bulunuyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan seçilmesinden sonra ilk kez katıldığı NATO Zirvesi'nde transatlantik ilişkileri de ele alınacak. Zirvenin bitiminde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenleyerek bilgi verecek. Ayrıca zirve bildirisinin de toplantı bitiminde yayımlanması bekleniyor. Zirve kapsamında devlet ve hükümet başkanları dün akşamdan bu yana Brüksel'de ikili görüşmeler yapmaya başlamıştı. Toplantının bitmesinden sonra da bazı liderlerin NATO karargahında ikili görüşmelerinin devam etmesi öngörülüyor.

CNN Türk'te NATO Zirvesini takip eden Arzu Çakır Morin açılış töreni ve 'aile fotoğrafı'nı canlı yayında değerlendirdi:

"Liderler fotoğrafında Biden ve Erdoğan yan yanaydı. Hemen arkasında Merkel vardı. Özellikle Merkel ve Erdoğan arasında selamlaşmalar oldu. Daha sonra asıl salona girildikten sonra Türk bayrağının yanında, Biden'ın Erdoğan'ın yanına giderek ayak üstü sohbet ettiklerini gördük.

Girişte selamlaşmada zaten Stoltenberg ile Erdoğan arasındaki sıcak selamlaşma da önemli bir not. Salondaki Erdoğan ile Biden paslaşmasından sonra Macron Biden'ın oturduğu yere yaklaştı. Macron eğilerek Biden'ın kulağına bir şeyler söyledi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Karargahı'nın içindeki avluda çektirilen aile fotoğrafında, ABD Başkanı Joe Biden ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın arasında yer aldı. Aile fotoğrafının çektirildiği alandaki dijital kulede NATO'ya ilişkin video gösterimi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra diğer liderlerle NATO Zirvesi'nin ana oturumuna katıldı.





Erdoğan zirvede ilk olarak Macron'la görüştü. İki liderin NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti ve yaklaşık 52 dakika sürdü. Erdoğan, Macron görüşmesinin ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer aldı.

İNGİLTERE VE TÜRKİYE MUTABIK KALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın NATO Zirvesi sırasında yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirme konusunda anlaştıkları belirtildi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson ve Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi ve ülkelerindeki aşılama çalışmalarını ele aldı.

Liderler, salgını yenmek için birlikte çalışma ve İngiltere ile Türkiye arasındaki seyahatin yeniden başlamasının önemi üzerinde mutabık kaldı.

Erdoğan ve Johnson, İngiltere ve Türkiye arasındaki ilişkiyi ticaret ve savunma dahil birçok alanda derinleştirmek için çalışmaya karar verdi.

Başbakan Johnson ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Suriye, Libya ve Afganistan da dahil olmak üzere bir dizi dış politika konusunu da görüştü.

Bu arada Johnson, Doğu Akdeniz'deki gerilimin azalmasını memnuniyetle karşıladığını belirtirken, Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde bir çözüme ulaşmanın önemini vurguladı.

Erdoğan ve Johnson, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'nda görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Osman Aşkın Bak da yer almıştı.

GÖRÜŞME SONRASI MACRON'DAN İLK AÇIKLAMA

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Macron, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "NATO zirvesi öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa uzun bir görüşme yaptık. Açıklık, saygı ve talep için." ifadesini kullandı.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Macron ile Erdoğan’ın, Suriye ve Libya’daki sorunlarla ilgili birlikte çalışmanın gereğini ele aldığı belirtildi.

NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelen iki liderin, NATO Karargahı'nda basına kapalı gerçekleşen görüşmesi 52 dakika sürdü

NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında İttifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.

MERKEL İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merkel ile bir araya geldi. Erdoğan ve Merkel'in NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi yarım saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da hazır bulundu.

Görüşme sonrası Almanya Hükümet Sözcüsü, 'Erdoğan-Merkel görüşmesinde Kıbrıs sorunu ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı' ifadesini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, HOLLANDA BAŞBAKANI RUTTE İLE BİR ARAYA GELDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü. Erdoğan ve Rutte'nin, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti.

YOĞUN SALGIN VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, yoğun gündemle toplanacak 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.

NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında İttifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.

İngiltere'de 3-4 Aralık 2019'da yapılan son NATO Zirve toplantısından sonra ilk kez düzenlenen bu yoğun gündemli toplantı için 30 ülkeden binlerce görevli ve gazeteci Brüksel'e geldi. Heyetler çok sıkı güvenlik ve salgın tedbirleriyle NATO karargahında görüşmeler yapacak.

Zirve nedeniyle Brüksel'de liderlerin NATO karargahına gidiş güzergahındaki birçok yol kapatıldı. Belçika güvenlik güçleri de hem liderlerin ve heyetlerin konaklayacağı otellerde hem de NATO karargahı çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Belçikalı yetkililer bu amaçla en az 2 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığını bildirdi. Şehirdeki bazı toplu taşıma güzergahlarında da değişiklikler yapıldı.

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