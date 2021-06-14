Son dakika haberi... Kritik görüşme sonrası Biden'dan ilk açıklama! 'Çok iyi bir görüşme yaptık'

Biden görüşmenin pozitif olduğunu belirterek, "Birkaç dünya lideriyle bir araya gelme şansım oldu. Başkan Erdoğan'la görüştüm. Pozitif bir görüşme oldu. Detaylı bir görüşme yaptık. Ülkelerimiz büyük gündemlere sahip. Ekiplerimiz tartışmaları sürdürecek. Eminim ki Türkiye-ABD olarak anlamlı bir çalışma yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara