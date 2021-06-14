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Son dakika haberi... Kritik görüşme sonrası Biden'dan ilk açıklama! 'Çok iyi bir görüşme yaptık'
ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası NATO Karargahı'nda açıklamalarda bulundu. Biden görüşmeyi "Eminim ki Türkiye-ABD olarak anlamlı bir çalışma yürüteceğiz" şeklinde değerlendirdi.
Biden görüşmenin pozitif olduğunu belirterek, "Birkaç dünya lideriyle bir araya gelme şansım oldu. Başkan Erdoğan'la görüştüm. Pozitif bir görüşme oldu. Detaylı bir görüşme yaptık. Ülkelerimiz büyük gündemlere sahip. Ekiplerimiz tartışmaları sürdürecek. Eminim ki Türkiye-ABD olarak anlamlı bir çalışma yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.
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