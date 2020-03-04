Son dakika haberi: Kremlin'den İdlib açıklaması

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geleceği İdlib zirvesinden ortak uzlaşı konusunda mutabık kalınacağının umulduğu ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, "İdlib krizini tartışmayı planlıyoruz. Kriz, krizin nedeni, krizin zararlı etkileri hakkında ortak bir anlayışa ulaşmayı ve bir dizi gerekli ortak önlemi hayata geçirmeyi umuyoruz" açıklamasında bulundu.

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