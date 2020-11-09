Son dakika haberi: Kremlin'den ABD seçimleri açıklaması

Bir yorum yapmak için resmi sonuçları beklemenin doğru olacağını söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sonuç her ne olursa olsun göreve gelecek başkan ile ilişkilerin normalleşmesi için anlaşmayı umduklarını belirtti.

Peskov, basın toplantısındaki soruya "Putin, Amerikan halkının her seçimine saygı göstereceğini ve seçilmiş her başkanla çalışmaya hazır olacağını defalarca söyledi" yanıtın verdi:

"Her halükarda sonraki ABD başkanı ile diyalog kurabileceğimizi ve beraber ikili ilişkilerimizi normalleştirmenin yolları üstünde anlaşabileceğimizi umuyoruz. Kaldı ki söz konusu ikili ilişkiler, istikrar ve güvenlik bakımından sadece iki halkı değil, dünyanın tüm halklarını ilgilendirmektedir."