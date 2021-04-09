Son dakika haberi: Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip hayatını kaybetti. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada Edinburg Dükü olan Philip'in Windsor Kalesi'nde hayatını kaybettiği açıklandı.

Konu ile ilgili geniş bir bilgilendirmenin ilerleyen saatlerde yapılacağı açıklandı. Prens Philip'in 99 yaşındaydı. Edinburgh Dükü, haziran ayında 100. doğum günün kutlayacaktı.

Kraliyet Ailesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;7

'Majesteleri Kraliçe, sevgili kocası Edinburgh Dükü Majesteleri Prens Philip'in öldüğünü açıkladı. Majesteleri, bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti. Kapsamlı duyuru yapılacaktır.'

Prens Philip, eşi Kraliçe Elizabeth ile birlikte yakın zamanda koronavirüs aşısı yaptırmıştı. Prens Philip geçtiğimiz aylarda kendini iyi hissetmediği için "tedbiren" hastaneye kaldırılmıştı.

Prens 28 gün boyunca burada tedavi görmüş ve yaklaşık 3 hafta önce taburcu edilmişti.

PRENS PHILIP'İN HAYATI

10 Haziran 1921'de hayata gelen Philip Mountbatten, doğduğu dönemde Yunan ve Danimarka kraliyet aileleri devlet otoritesindeydi.

Ancak Yunanistan'da ihtilal sonrası daha küçük iken ailesi ile birlikte Yunanistan'dan sürüldü. İskoçya ve Almanya okullarında Alman Yahudi eğitimciler tarafından yürütülen bir eğitim gördü. 18 yaşındayken İngiltere'nin Kraliyet Donanmasına katıldı.

Prens Philip, İskoçya Gordonstoun okulunda eğitim gördü. Philip, II. Dünya Savaşı'nda iki karşı tarafta olan ailelerden olmasına karşın bu yıllar sırasında görev yaparak, iki Alman kardeşin hukuk mücadelesi ile karşı tarafında savaştı.

16 Temmuz 1942 tarihinde teğmenliğe yükseldi. Aynı yılın ekim ayında, 21 yaşındayken Kraliyet Donanmasının en genç teğmenlerinden birisi olarak, HMS Wallace gemisinde teğmen oldu.

GEMİSİNİ BOMBARDIMANDAN KURTARDI

Sicilya işgali sırasında, Temmuz 1943'te, HMS Wallace gemisinin ikinci komutanı olarak bir gece bombardıman saldırısında gemisini kurtardı.

1944 yılında, 27. Destroyer Flotilla İngiliz Pasifik filosu ile hizmet yapan ve yeni destroyer olan HMS Whelp gemisine geçti. Japonya'nın teslim anlaşması imzalandığı zaman Tokyo Körfezi'nde bulundu.

Ocak 1946 yılında Philip, whelp gemisi ile Birleşik Krallık'a döndü ve HMS Kraliyet Arthur, Corsham, Wiltshire Astsubay Okulu'nda okutman olarak çalıştı

Savaştan sonra, Mart 1947'de Philip, bütün sıfatlarından feragat ederek, İngiliz büyükannesi ve büyükbabasının soyadlarını kullandı.

Bundan sonra "Teğmen Philip Mountbatten" olarak anılmaya başlandı. Aynı yıl, Prenses Elizabeth Alexandra Mary ile dolayısıyla İngiliz tahtının varisi ile evlendi.

EVLENİNCE EDINBURG DÜKÜ OLDU

Evlendikleri gün, kendisine His Royal Highness stili verildi. Kraliçe II. Elizabeth'in babası olan dönemin Birleşik Krallık Kralı VI. George tarafından Duke of Edinburgh yani Edinburgh Dükü olarak atandı.

1952 yılında babasının ölümü üzere II. Elizabeth'in tahta çıkması ile Philip deniz kariyerini sonlandırdı.

EŞİ TARAFINDAN PRENS OLARAK ATANDI

Prens unvanlarından feragat eden Philip, 1957 yılında eşi Kraliçe II. Elizabeth tarafından Britanya Prensi olarak atandı.

Philip Birleşik Krallık'ın en uzun hizmet eden Monark Eşi oldu. Uzun süre Cambridge ve Edinburgh Üniversitelerinin şansölyeliği görevini yürüttü.

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