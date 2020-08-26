Son dakika haberi: Koronavirüste sevindiren gelişme... Covid-19'u öldüren madde bulundu!

Dünya koronavirüs salgınıyla olan mücadelesinde zor günler geçiriyor.

Tüm dünyaya yayılan salgında ülkelerden her gün artan vaka ve ölüm sayıları gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 24 milyon 61 bin 216’ya ulaştı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 823 bin 513 olarak açıklandı.

Dünyanın birçok ülkesinde Covid-19'u yenecek bir aşı geliştirilmesi için yapılan çalışmalar da son hızla devam ediyor. Rusya, geçtiğimiz günlerde Sputnik V adını verdiği bir koronavirüs aşısı geliştirdiğini açıklamış, dünya bu haberle günlerce çalkalanmıştı. ABD, İngiltere gibi birçok ülkede daha aşı çalışmaları son aşamaya geliyor ve insanlar üzerinde yapılacak denemelere geçiliyor.

Dünyanın koronavirüsle ilgili beklediği iyi haberse bugün İngiltere'den geldi.

İngiliz Sky News'da yer alan habere göre İngiliz Ordusu koronavirüsü öldüren bir madde bulduğunu açıkladı. Üstelik bu madde oldukça bilinen ve herkes tarafından ulaşılabilen bir madde!

Habere göre İngiliz Ordusu virüsle ilgili çalışmaları sırasında böcek kovucu ve öldürücü spreylerin içinde yer alan Citriodiol adlı maddenin koronavirüsü öldürdüğünü keşfetti.

Sevindirici haber İngiltere Savunma Bakanlığı bünyesinde çalışmalarını sürdüren Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı’ndan geldi. Burada koronavirüsle ilgili çalışma yapan bilim insanları Citriodiol maddesinin koronavirüsü öldürdüğünü fark etti.

Citriodiol adlı madde okaliptüs ağacının yapraklarında ve gövdesinde bulunuyor ve buradan elde ediliyor. Ancak bilim insanları virüsten korunmak için sinek kovucu ya da öldürücü ilaçların doğrudan sıkılmaması gerektiği konusunda da uyarı yaptılar.

Ordu yetkilileri Citriodiol maddesinin sabun, dezenfektan gibi ürünlerin yapılması için kullanılabileceğini aktardı. Sky News, haberinde İngiliz Ordusu'nun bu maddeyi depolamaya başladığı bilgisine de yer verdi.

Citriodiol şimdilik operasyonel görevlerde çalışan ve ön saflarda yer alan askerlerin şüpheli temaslarda kendilerini dezenfekte etmesi için kullanılacak.

Ancak Savunma Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarı uzmanları, Citriodiol maddesinin koronavirüsten korunmak için tek başına düşünülmemesi gerektiğini ve salgının başından beri uygulanan sosyal mesafe ve hijyen kurallarına harfiyen uyulması gerektiğinin de altını ısrarla çiziyorlar.