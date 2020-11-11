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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.11.2020 - 19:33 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde: Bilim dünyası için bu aşı...

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Son dakika haberi: Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde: Bilim dünyası için bu aşı...
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Son dakika haberine göre; Almanya'da biyoteknoloji firması BioNTech'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği potansiyel aşının yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasıyla şirketin kurucuları arasında yer alan Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Amerikan basınının manşetine taşındı.

ABD'nin en önde gelen gazetelerinden New York Times, çiftin haberini "Kovid-19'u çözmek için öne çıkan aşının arkasındaki karı-koca takımı" başlığını attı.

Haberde çiftin Türkiye'den Almanya'ya yerleşme ve buradaki çalışmalarından da bahsedildi.

Türeci ve Şahin ile yapılan bir röportaja da yer verilen haberde Şahin, geliştirmekte oldukları aşıyla ilgili, "Bu Kovid döneminin bitişinin başlangıcı olabilir." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi: Koronavirüs aşısıyla insanlığa umut olan Türk çift Amerikan basınının manşetinde: Bilim dünyası için bu aşı...

AŞI HABERİNİ ÇAY İÇEREK KUTLAMIŞLAR

Öte yandan çift, pazar günü aşının yüzde 90 etkili olduğunun açıklanmasının ardından kendilerine Türk çayı demleyerek bu haberi kutladıklarını anlattı.

Türeci-Şahin çiftini manşetine taşıyan bir diğer ABD'li yayın kuruluşu da CNN International oldu.

CNN International, haber için "Pfizer/BioNTech'in Kovid-19 aşısını geliştiren bilim insanları Türk-Alman çift" başlığını kullandı.

Çiftin yaşam ve meslek hikayelerine yer verilen haberde, "Bilim dünyası için bu aşı muazzam bir adımken, Şahin ve Türeci tıbbi başarılar dünyasının emektarları olacak." ifadelerine yer verildi.

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