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Hürriyet
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BBC Türkçe
Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 09:53 | 

Son dakika haberi: Korkutan araştırma sonucu: Koronavirüs yüzeylerde 28 gün yaşıyor!

Koronavirüs salgını tüm dünyada hızını kesmeden yayılmaya devam ederken bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmanın sonucu korkuttu. Araştırma sonucuna göre koronavirüs bulaştığı yüzeylerde 28 gün yaşıyor ve bulaşıcılığını koruyor.

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Koronavirüs salgını hızını kesmeden yayılmaya devam ediyor. Ülkelerden her geçen gün artan vaka ve ölüm sayıları gelmeye devam ediyor.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 37 milyon 635 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 79 bine yükseldi. İyileşenlerin sayısı 28 milyon 208 bini aştı.

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Vaka sayısı ABD'de 7 milyon 964 bine, Hindistan'da 7 milyon 79 bine, Brezilya'da 5 milyon 95 bine ve Rusya'da 1 milyon 298 bine çıktı.

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Ülkeler artan vaka sayıları ve etkisini artıran ikinci dalgayla birlikte virüs önlemlerini sıkılaştırmaya başladı, özellikle Avrupa'da rekor kıran günlük vaka sayılarından sonra salgında başa dönüldü.

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Covid-19'u yenmek için aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları hızla devam ederken bilim insanları bir yandan da virüsü daha iyi anlamak ve nasıl bulaştığını, bulaşmasının nasıl önleneceğini anlamak için araştırmalarına devam ediyor.

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Yapılan bir araştırma, Covid 19 hastalığına neden olan koronavirüsün, kağıt para, telefon ekranı ve paslanmaz çelik ürünler üzerinde 28 gün bulaşıcılığını koruyabildiğini ortaya koydu.

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Avustralya ulusal bilim kurumunun araştırması sonucu elde edilen bulgular, virüsün sanılandan daha uzun süre hayatta kaldığını öne sürüyor.

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Ancak araştırma karanlık bir ortamda yapıldı ve morötesi ışınların virüsü öldürdüğü daha önce ortaya konulmuştu.

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Bazı bilim insanları, virüsün yüzeyden bulaşma noktasında da şüphelerini ortaya koyuyor.

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Daha önce yapılan araştırmalarda virüsün yüzeylerden bulaşmasının düşük bir ihtimal olduğunu iddia ediyordu.

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Koronavirüs ağırlıklı olarak, öksürük, hapşırma ve konuşma sırasında saçılan parçacıklar yoluyla bulaşıyor.

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ABD Hastalık Kontrol Merkezi de yüzeyden bulaşma yaşanmasının olası olduğunu açıklamıştı ancak bu yolla bulaşmaların çok daha az olduğu düşünülüyor.

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Daha önce gerçekleştirilen laboratuvar testlerinde, koronavirüsün, para ve cam gibi nesneler üzerinde iki ya da üç gün kalabildiğini ortaya koymuştu.

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Ancak Avustralya ulusal bilim kurumunun araştırması, SARS-Cov-2 virüsünün "aşırı güçlü" olduğunu söylüyor.

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Virüsün 20 derecelik oda sıcaklığında, karanlık bir ortamda tutulduğunda, kağıt para, telefon ekranı ve plastik nesneler üzerinde 28 güne kadar hayatta kalabildiği açıklandı.

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Benzer şartlarda, grip virüsü 17 gün hayatta kalabildi.

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Virology Journal da yayınlanan araştırmaya göre, virüs sıcaklık arttıkça güçsüzleşiyor. 40 derecelik sıcakta 24 saat içinde bulaşılık özelliğini kaybediyor.

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Yine araştırmaya göre virüs, gözeneksiz nesnelerin yüzeyinde daha uzun yaşıyor. Kumaş gibi gözenekli yüzeylerde bulaşıcılık süresi 14 güne düşüyor.

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Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları SARS-Cov-2 virüsünün, bu ısılardaki dayanıklılığının belirlenmesi ile örneğin et işleme tesislerindeki salgınların açıklanabileceğini değerlendiriyor.

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Dünya çapında birçok vakada, et işleme tesisi çalışanlarının koronavirüse yakalandığı biliniyor.

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Ancak Dünya Sağlık Örgütü, Covid 19 hastalığına, yiyecek yoluyla ya da gıda paketi bulaşmasıyla yakalandığı doğrulanan bir vaka bulunmadığını açıklıyor.

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BBC'ye haber ile ilgili konuşan Cardiff Üniversitesi'nden Profesör Ron Eccles, virüsün 28 gün dayanabilmesi ile ilgili araştırma sonucunun toplumda gereksiz endişe yarattığını savunuyor.

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Eccles, doğal ortamla, laboratuvar ortamı arasında virüsün hayatta kalabilmesi noktasında büyük farklar olduğunu ortaya koyuyor.

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