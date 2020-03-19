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Dünya
Sefa KARAHASAN/LEKFOŞA, (DHA)
Haber Giriş: 19.03.2020 - 13:57,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: KKTC’den flaş karar! ‘Ülkemize giriş noktaları kapatılacaktır…’

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Son dakika haberi: KKTC’den flaş karar! ‘Ülkemize giriş noktaları kapatılacaktır…’
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KKTC Başkan Yardımcısı Kudret Özersay yaptığı son dakika açıklamasında “Bugün 14.000 itibari ile ülkemize giriş noktaları KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılacaktır” dedi.

Koronavirüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde alınan karar göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil tüm ülke vatandaşlarının KKTC'ye girişi yasaklandı. Yasak kararının bugün Türkiye saati ile 15.00'te uygulamaya gireceği ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, "KKTC kara, deniz ve hava giriş kapılarından KKTC vatandaşları haricindeki kişilerin girişleri 1 Nisan'a kadar durdurulmuştur. Belirtilen süre zarfında ülkemize giriş yapacak tüm KKTC vatandaşları KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen gözlem merkezlerinde 14 gün boyunca zorunlu gözlem ve izolasyon işlemine tabi tutulacaklardır" dedi.

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