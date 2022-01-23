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Son dakika haberi: KKTC’de oy sayım işlemi başladı! İlk sonuçlar geldi...

#KKTC#Seçim#Oy
Son dakika haberi: KKTC’de oy sayım işlemi başladı İlk sonuçlar geldi...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) erken genel seçimde oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayımı başlarken, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi (UBP), oyların yüzde 39,35’ini alarak seçimi önde götürüyor.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) halk 15’inci kez milletvekillerini seçmek için sandık başına gitti, 08.00’de başlayan oy verme işlemi 18.00’de sona erdi. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandıklar açılarak, oy sayım işlemine başlandı. 763 sandıktan 390’ında oy sayım işlemi sona ererken, oyların yüzde 51,11’lik kısmı sayıldı. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) sayılan oyların yüzde 39,35’ini, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) sayılan oyların yüzde 33,67’sini, Demokrat Parti (DP) sayılan oyların yüzde 6,83’ünü, Halkın Partisi (HP) sayılan oyların yüzde 6,71’ini, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) sayılan oyların yüzde 5,54’ünü, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) sayılan oyların yüzde 4,73’ünü aldı.

SEÇİME KATILIN ORANI YÜZDE 58,23 OLDU

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Seçime katılım oranı yüzde 58,23 olarak açıklanırken, seçime katılım oranının Lefkoşa’da yüzde 60,07, Gazimağusa’da yüzde 54,40, Girne’de yüzde 52,20, Güzelyurt yüzde 58,30, İskele’de yüzde 62,24, Lefke’de yüzde 62,18 olduğu belirtildi.

SEÇİMDE 8 PARTİDEN TOPLAM 400 VE 3 BAĞIMSIZ ADAY YARIŞTI

KKTC'de gerçekleştirilen milletvekilliği erken genel seçiminde 8 partiden toplam 400 ve 3 bağımsız aday yarıştı. Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YP), Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP), Halkın Partisi (HP), Bağımsızlık Yolu (BY), Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) yer aldığı seçimde Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 sandalye için Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 11, İskele’den 5, Güzelyurt’tan 3 ve Lefkoşa’dan 2 milletvekili mücadele etti.

Ülke genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile adaylar, oy oranlarına göre mecliste temsil edilme şansı bulacak.

Öte yandan oy pusulasının büyük olması ve karma oy kullanımının sayım süresini uzatması ve çarşaf liste olmasından dolayı da sonuçların açıklanmasının uzun sürmesi bekleniyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde genel seçim
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#KKTC#Seçim#Oy

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