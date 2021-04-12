Son dakika haberi... Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü: Esad rejimi güçleri Serakib'de kimyasal silah kullandı

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Esad rejimi güçlerinin İdlib'in güneydoğusundaki Serakib ilçesinde Şubat 2018'de kimyasal saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.



KSYÖ'nün bugün yayımladığı raporda, Esad rejimine bağlı hava kuvvetlerinin, 4 Şubat 2018'de Serakib'e düzenlediği hava saldırısında en az bir silindir bombası kullandığı belirtildi.

Raporda, 4 Şubat gecesi saat 21.22'de Suriye rejimine bağlı "Kaplan Güçleri"ne ait bir helikopterin Serakib'in doğusunda gerçekleştirdiği hava saldırısı sebebiyle 12 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırıda kullanılan silindir bombasının sarin gazı yaydığı ve geniş bir alanı etkilediği aktarıldı.

Raporun KSYÖ tarafından 2018 yılında kurulan Soruşturma ve Tanımlama Ekibi'nin Suriye'deki kimyasal saldırıları tespit eden ikinci raporu olduğu hatırlatıldı.



KSYÖ, Nisan 2020'de yayımladığı ilk raporunda, 24 Mart 2017'de Suriye rejimine ait bir SU-22 savaş uçağının Şayrat hava üssünden kalkarak Latamne beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında 16 kişinin yaralandığı, tarım alanlarının zarar gördüğü ve bölge halkına ait hayvanların telef olduğunu açıklamıştı.

KSYÖ tarafından 2018 yılında kurulan Soruşturma ve Tanımlama Ekibi, 2020'deki raporunda Suriye'de ilk defa bir saldırıda suçluyu işaret ederek Esad rejimine yönelik hesap verme çağrısında bulunmuştu.

Soruşturma ve Tanımlama Ekibi Koordinatörü Santiago Onate Laborde, ekibinin, Rejim güçlerince 2017'nin mart ayında Latamne'ye düzenlenen hava saldırılarında kimyasal silah kullanıldığına dair çok ciddi deliller bulduğunu belirtmişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara