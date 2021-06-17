Son dakika haberi: Kenneth Kaunda hayatını kaybetti! 21 günlük ulusal yas ilan edildi

Kenneth Kaunda, başkent Lussaka'da zatürree nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Yardımcıları, Kaunda'nın Covid-19'a yakalanmadığını açıkladı.

Kaunda 1950'li yıllarda Kuzey Rodezya'nın Britanya'dan bağımsızlık hareketinin en önemli isimlerinden biriydi.

1964'te gelen bağımsızlığın ardından Kaunda, Zambiya'nın ilk devlet başkanı olup 27 yıl görevde kalmıştı.

21 GÜNLÜK ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Güney Afrika ülkesi Zambiya'da, bugün hayatını kaybeden Kurucu Devlet Başkanı Kenneth Kaunda'nın anısına 21 günlük ulusal yas ilan edildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, ülkenin "kurucu babası" Kaunda için bayrakların yarıya indirileceği için 21 günlük ulusal yas ilan edildiği bildirildi.

Açıklamada, Kaunda'nın pazartesi gününden beri tedavi gördüğü bir askeri hastanede, saat 14:30'da huzur içinde vefat ettiği kaydedildi.

Zambiya Devlet Başkanı Edgar Chagwa Lungu da Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında "Gerçek bir Afrika ikonunun yasını tutarken Kaunda ailesinin teselli olması için dua ediyorum." ifadesini kullandı.

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