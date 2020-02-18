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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 18.02.2020 - 12:47,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Karantinadaki gemide 88 vaka daha görüldü

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Son dakika haberi: Karantinadaki gemide 88 vaka daha görüldü

Japonya'nın Yokohama limanında karantinada olan Diamond Princess isim cruise gemisinde 88 yolcuda daha coronavirüsü görüldü. Gemide toplam vaka sayısı 542 oldu

Japonya'da, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 4 Şubat'ta karantinaya alınan yolcu gemisinden her gün bir kötü haber daha gelmeye devam ediyor.

Yokohama Limanı'nda demirleyen ve içerisinde çok uluslu 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 542 oldu.

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