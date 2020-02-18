Son dakika haberi: Karantinadaki gemide 88 vaka daha görüldü

Japonya'da, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 4 Şubat'ta karantinaya alınan yolcu gemisinden her gün bir kötü haber daha gelmeye devam ediyor.

Yokohama Limanı'nda demirleyen ve içerisinde çok uluslu 3 bin 500'den fazla kişinin bulunduğu "Diamond Princess" adlı yolcu gemisinde, Covid-19 tespit edilen kişi sayısı 542 oldu.

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