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Dünya
DHA - hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 13.11.2020 - 23:49 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Kanada'da dünyaca ünlü oyun şirketinde ortalık karıştı! Sıcak saatler...

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Kanadanın Montreal kentinde bulunan Ubisoft oyun şirketinin binasında çalışanların rehin alındığı iddia edildi. Polisin olay yerini güvenlik çemberine aldığı belirtildi.

Kanada’nın Montreal kentinde hareketli dakikalar yaşandı. Kentte faaliyet gösteren Ubisoft adlı ünlü oyun şirketinin binasında, çalışanların rehin alındığı duyuruldu. Montreal polisi, vatandaşlara bölgeden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu. İsmi açıklanmayan Ubisoft çalışanı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada binadan çıkabildiğini, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Son dakika haberi: Kanadada dünyaca ünlü oyun şirketinde ortalık karıştı Sıcak saatler...

Oyun şirketi personeli, yaptığı açıklamada, "Daha fazla bilgi vermiyorum çünkü polislerin bunu halletmesi gerekiyor. Çıktım ve iyiyim, şimdi sadece meslektaşlarımı düşünüyorum" dedi. Binada kalan çalışanların çatıya çıkarıldığı bildirildi. Kaç kişinin rehin alındığının henüz bilinmediği ifade edildi.

Son dakika haberi: Kanadada dünyaca ünlü oyun şirketinde ortalık karıştı Sıcak saatler...

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre olayın bir şaka olabileceği de bildirildi.

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