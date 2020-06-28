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Dünya
AA
Haber Giriş: 28.06.2020 - 20:03,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 575'e çıktı

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Son dakika haberi: Kanada'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 575'e çıktı
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Son dakika haberi... Kanada'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölü sayısı 8 bin 575'e yükseldi.

Federal Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 22 Haziran itibarıyla 8 bin 471 olan ölü sayısı bir haftada 104 artarak 8 bin 575'e ulaştı.

Aynı dönemde Kovid-19 vaka sayısı da 2 bin 116 artışla 102 bin 749'dan 104 bin 865'e yükseldi.

Bakanlık, salgının başlangıcından bu yana Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısını da 67 bin 432 olarak açıkladı.

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