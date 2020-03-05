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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 05.03.2020 - 11:54,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: Kaliforniya'da corona virüs acil durumu ilan edildi

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Son dakika haberi: Kaliforniya'da corona virüs acil durumu ilan edildi
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Dün gerçekleşen 11. ölümün ardından Kaliforniya'da acil durum ilan edildi.

Japonya'nın Yokohama limanında haftalarca karantinada tutulan ve ABD'ye tahliye edilen 71 yaşındaki adam, Sacramento yakınlarındaki bir hastanede yaşamını yitirdi.

Beyaz Saray, corona virüs salgını nedeniyle ülke genelinde test yapılacağını duyurdu.

ABD'nin 16 eyaletinde 150 corona virüs vakası olduğu açıklanmıştı.

ABD'de corona virüs nedeniyle 11 ölümün 10'u Washington eyaletinde meydana geldi ancak salgın Teksas ve Nebraska'yı da etkilemeye başladı.

Öte yandan, virüs salgınını önlemek amacıyla Washington ve Florida'da da olağanüstü hal ilan edilmişti. 

 

 

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