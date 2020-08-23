Son dakika haberi: Kâbusta ikinci perde! Avrupa'yı korkutan rakamlar

İTALYA'DA ARTIŞ SÜRÜYOR



Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülke genelinde Kovid-19 bulaşmış kişi sayısı 259 bin 345'e çıktı. Ağustos başından bu yana günlük vaka sayılarındaki yükseliş eğilimi bugün de devam etti.

Ülkede, halihazırda 18 bin 438 aktif koronavirüs vakasının bulunduğu belirtildi.



Ölü sayısı da son 24 saatte 7 artarak, 35 bin 437'ye yükseldi.



İyileşenlerin sayısı 267 artarak, 205 bin 470'e ulaştı.



Sağlık Bakanı Roberto Speranza, basına yaptığı açıklamada, yoğun bakımdakilerin sayısının salgının ilk dönemine göre düşük olduğunu belirtti. Speranza, şu anda evde kalma ve ülke içinde seyahat kısıtlaması gibi uygulamaları içeren sıkı karantinaya gerek olmadığını ifade etti.

SARDUNYA ADASI ÜLKENİN SALGIN MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

İtalya’nın Sardunya Adası, tatil sezonun ardından korona virüs salgının merkezi haline geldi.

Avrupa’da tatil sezonu ile birlikte birçok ülkede korona virüs salgını etkisini arttırmaya başladı. İtalya’nın ünlü tatil bölgelerinden Sardunya Adası salgın ile mücadele kapsamında uygulanan karantina döneminde ez az vakanın görüldüğü bölgeler arasında yer alıyordu. Karantinanın sona ermesi ve tatil sezonunun başlamasıyla Sardunya Adası ülkede salgının merkezi haline geldi. Lazio Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, adadan geri dönenlerin neredeyse yarısının enfekte olduğu aktarıldı. Dün ülke genelinde yapılan Kovid-19 testleri sonrası başkent Roma'nın da içinde bulunduğu Lazio bölgesinde 215 kişide korona virüs tespit edildi. Bölge, ülkede en fazla vakanın bulunduğu yer olarak kayıtlara geçti. Bölge Yönetimi, tespit edilen 215 yeni vakanın 97'sinin Sardunya Adası kaynaklı olduğunu açıklarken, diğer bölgeler ise karşılıklı olarak yolculara test uygulanmasına karar verdi.

Sardunya Adası’nda 9 Temmuz tarihinden bu yana yeni vaka tespit edilmemiş ve Kovid-19 nedeni ile can kaybı yaşanmamıştı. Tatil sezonunun başlaması ile adaya sadece bu hafta sonu deniz yoluyla 50 bin kişinin geldiği belirtildi. Artan vakaların ardından bölgesel yönetimler sınırların yeniden kapatılmasını gündeme getirdi. Campagna Bölgesi Başkanı Vincenzo De Luca geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamada, vaka sayılarındaki artışın sürmesi halinde Ağustos ayı sonunda bölgeyi kapatabileceklerini aktarmıştı. Sardunya Adası'nda tatil yapan Bologna Teknik Direktörü Sinisa Mihajloviç'te tatil dönüşü yapılan testler sonucu korona virüse yakalandığını öğrenmişti. Semptom göstermeyen Mihajloviç, ulusal korona virüs tedbirleri nedeni ile 2 hafta evinde karantinada kalacak.

YUNANİSTAN'DA YENİ REKOR

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı son 24 saatte 284 ile salgının başında bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.



Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, 284 yeni vakanın kaydedildiği son 24 saatte 2 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi.

Açıklamada, ülkede virüse yakalananların yaş ortalamasının 39, salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin yaş ortalamasının ise 77 olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, toplam vaka sayısı 8 bin 664'e yükselirken Kovid-19'dan ölenlerin sayısı ise 242'ye ulaştı.

Ülkede bir önceki en yüksek günlük vaka sayısı, 269 kişiye Kovid-19 tanısının konulduğu 21 Ağustos'ta görülmüştü.

İNGİLTERE'DE İKİNCİ KORONAVİRÜS KARANTİNASI GELEBİLİR

İngiltere, (DHA)- İngiltere'de koronavirüs (Covid-19) vakalarının artışına bağlı olarak ikinci bir karantina döneminin başlayabileceği ifade edildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında günlük vaka sayıları Avrupa'da tekrar tırmanışa geçti. İngiltere Başbakanı Boris Johnsonın tekrar karantina olma ihtimali olmadığını açıklamasına rağmen, İngiliz medyasının bir hükümet kaynağından aldığı bilgiler tam tersini ifade etti. İngiliz medyasına konuşan hükümet kaynağı, İngiltere'nin sıkıntılı bir sonbahar-kış dönemi geçirebileceğini ve vaka sayılarının artması durumunda karantina ve sınırlamaların tekrar geri getirilebileceğini ifade etti.

FRANSA VE İSPANYA ÖRNEĞİ

İngiltere'de vaka artışının Fransa ve İspanya gibi olması durumunda kısıtlamaların gelebileceği aktarıldı. Son haftalarda Fransa ve İspanya'da salgına karşı alınan önlemlerin gevşetilmesiyle vaka sayılarında endişe verici artışlar gözlemleniyor. Dün açıklanan verilerde, İspanyada bir günde 3 bin 650, Fransa'da ise 4 bin 586 vaka tespit edildiği rapor edilmişti.