Son dakika haberi... Joe Biden açıkladı! ABD'nin Afganistan'dan çekilme tarihi kesinleşti
ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan’daki ABD askerlerinin 11 Eylül 2021’e kadar tamamen geri çekileceğini açıkladı.
ABD lideri Biden, Amerikan askerlerinin 11 Eylül saldırılarının 20'inci yıldönümünü anması öncesinde Afganistan'dan çıkmış olacağını ifade etti.
Taliban'a yönelik uyarıda bulunan Biden, çekilirken saldırmaları halinde ABD'nin tüm araçlarıyla karşılık vereceğini belirtti.
Joe Biden, terörizmin yeniden ortaya çıkışını önlemek için çalışmayı sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.
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