Son dakika haberi: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor

İtalya koronavirüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi olmuş durumda. Gelen son dakika bilgisine göre, 2 kişinin daha koronavirüse bağlı semptomlardan yaşamını yitirmesinin ardından ölenlerin sayısı 14'e yükselmiş oldu.

İtalya'da enfekte insan sayısı ise her dakika artıyor. Şu ana kadar 400'ün üzerinde vaka bildirilmiş vaziyette.

FRANSA'YA UYARI: FRANSA HEMEN İTALYA'DAKİ GİBİ BİR DURUMA HAZIRLANMALI

CNN'e konuşan bulaşıcı hastalıklar uzmanı, İtalya'nın yüz yüze kaldığı gibi bir salgın durumuna Fransa'nın da hazırlanması gerektiğini söyledi.

İtalyan yetkililer şu ana kadar 400'ün üzerinde vaka ve 14 kişinin ölümüne neden olan virüsü kontrol altına almak için hınca hınç mücadele ediyor.

Fransa'da şu ana kadar 16 enfekte vaka duyuruldu. Ancak Paris Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi profesörü Eric Caumes, bulaşım kanalı oldukça fazla olan virüsün gündelik yaşamda dolaştıkça durumun daha da kötüye gideceği açıklamasında bulundu. Caumes sözlerine, "Fransa İtalya'dakine benzer bir salgın durumuna acilen hazırlanmalı" ifadelerini kullandı.



Profesör Caumes'in çalıştığı hastane Fransa'da 60 yaşındaki bir hastanın virüsten hayatını kaybettiği l’Oise bölgesinde bulunuyor.

Ülkede şu ana kadar 2 kişi yaşamını yitirdi.

İTALYA'DAN YAYILIYOR

İngiltere Sağlık Bakanlığı, İtalya ve İspanya'dan dönen 2 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü bildirdi. Böylece vaka sayısı 15'e çıkarken, bu kişilerden 8'inin daha önce taburcu edildiği belirtildi.

İspanya'da ise toplam 12 vaka tespit edilirken, hastalar arasında durumu ağır olanın bulunmadığı duyuruldu.

Sağlık yetkililerinin açıklamasına göre, yeni vakalar arasında ilk kez, yurt dışına gitmediği halde virüsü kapan bir kişi de bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nde geçen hafta oynanan Atalanta-Valencia maçı için İtalya'nın Milan kentine giden İspanyol bir gazetecinin testleri de pozitif çıktı. Buna ilaveten 3-4 taraftarın da koronavirüs şüphesiyle gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Futbol sahalarını da etkileyen salgından dolayı UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda bu akşam oynanacak İnter-Ludogorets maçında İtalya'nın Milano kentindeki San Siro Stadı'na taraftar alınmayacak.

İspanyol basını koronavirüsün İspanya ve İtalya'da turizmi olumsuz etkilemeye başladığını yazdı. İtalya'da turizmde iptallerin yüzde 40'a ulaştığı belirtildi.

Ayrıca başta tekstil sektörü olmak üzere Çin'den mal alan Avrupalı birçok firmanın Türkiye'ye yönelmeye başladığı ifade edildi.

ALMANYA'DA BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR



Alman basınında yer alan bilgilere göre, ülkede salı gününden beri 10 kişide Kovid-19 virüsü tespit edildi. Bu vakaların 5'i Kuzey-Ren Vestfalya'da, 4'ü Baden-Württemberg ve biri de Rheinland-Pfalz eyaletinde görüldü.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki bir kişinin durumunun kritik olduğu aktarıldı.

İSVİÇRE'DE VAKA SAYISI 4 OLDU



İsviçre'de ülkenin İtalya sınırında yer alan Ticino kantonundaki 70 yaşlarındaki bir erkeğin ardından Cenevre'de yaşayan bir kişide daha virüsüne rastlandığı belirtildi. Haberde, 28 yaşındaki erkek hastanın bir kaç gün önce İtalya'nın Milano kentine seyahat ettiği aktarıldı.

Ayrıca Graubünden kantonunda da 2 kişide daha koronavirüs tespit edildiği, böylece ülkede teyitli toplam vakanın 4'e çıktığı açıklandı.

DANİMARKA VE NORVEÇ'TE İLK VAKALAR GÖRÜLDÜ



Danimarka Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede ilk koronavirüs vakasına rastlandı.

Virüsün Kuzey İtalya'da kayak tatiline giden ve geçen pazartesi günü ülkeye dönen devlet televizyonu TV2 çalışanı Jacob Tage Ramlyng'de görüldüğü ifade edildi.

Ramlyng'ün ailesiyle birlikte İtalya'nın kuzeyinde yer alan ve birçok koronavirüs vakasına rastlanan Lombaridyo bölgesinde tatil yaptığı, 2 çocuğu ve eşine ise virüsün bulaşmadığı belirtildi.

Ailenin evlerinde iki hafta boyunca karantinada tutulacağı kaydedildi.

Norveç'te de ilk kez yeni tip koronavirüs vakası görüldü. Norveç Halk Sağlığı Enstitüsünden yapılan yazılı açıklamada, Tromsö kentinde Norveç vatandaşı bir kadında Kovid-19 vakasına rastlandığı belirtildi.

HIRVATİSTAN'DA 131 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA



Balkanlar'da koronavirüsün ilk durağı olan Hırvatistan'da tespit edilen vaka sayısı 3'e ulaştı.

131 kişinin gözetim altında bulunduğu ülkede, virüsün yayılmasına karşı önlemlerin alınmaya devam edildiği açıklandı.