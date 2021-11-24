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Son dakika haberi: İsveç'te büyük şok! Başbakan Andersson, göreve geldikten saatler sonra istifa etti

#Magdelana Andersson#İsveç#İstifa
Son dakika haberi: İsveçte büyük şok Başbakan Andersson, göreve geldikten saatler sonra istifa etti

İsveç'te ilk kadın başbakan olarak meclisten güvenoyu alan Magdelana Andersson, birkaç saat içinde görevinden istifa etti. Andersson'un istifası bütçenin reddedilmesi ve Yeşiller Partisi'nin koalisyondan çekilmesinin ardından geldi.

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Merkez Sol Sosyal Demokrat Parti Başkanı olan Magdelana Andersson, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir parti çekildiğinde koalisyon hükümetinin istifa etmesi gerekliliği yönünde anayasal bir uygulama bulunuyor" ifadesini kullandı.

Andersson, "Meşruiyeti sorgulanacak bir hükümete liderlik etmek istemiyorum" dedi.

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