Son dakika haberi: İsveç'te büyük şok! Başbakan Andersson, göreve geldikten saatler sonra istifa etti

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Merkez Sol Sosyal Demokrat Parti Başkanı olan Magdelana Andersson, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir parti çekildiğinde koalisyon hükümetinin istifa etmesi gerekliliği yönünde anayasal bir uygulama bulunuyor" ifadesini kullandı.

Andersson, "Meşruiyeti sorgulanacak bir hükümete liderlik etmek istemiyorum" dedi.