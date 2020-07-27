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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 16:11,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İsrail'den havanlı saldırı! Ordu sözcüsü uyardı: Evlerinizden çıkmayın

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Son dakika haberi: İsrail'den havanlı saldırı! Ordu sözcüsü uyardı: Evlerinizden çıkmayın
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı. İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesini havan saldırılarıyla hedef aldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, Lübnan sınırında yaşayan İsrail vatandaşlarına, bölgede yaşanan "güvenlik olayı" nedeniyle evlerinde kalma çağrısı yaptı.

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