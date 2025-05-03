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Son dakika haberi... İsrail, Suriye'ye hava saldırıları düzenledi: İsrail ordusundan açıklama

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#İsrail#Suriye#Şam
Son dakika haberi... İsrail, Suriyeye hava saldırıları düzenledi: İsrail ordusundan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 00:11

Son dakika haberi... İsrail, Suriye'de Başkent Şam yakınları ile Hama'ya hava saldırıları düzenledi. İsrail ordusu, bir askeri alan, uçaksavarlar ve füze altyapısının hedef alındığı duyurdu.

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Şam'ın Haresta ile Tel Mınin bölgelerini hedef alan İsrail uçakları, Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra'daki hedeflere saldırdı.

Bu kentlere düzenlenen en az 12 saldırıda can kaybına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

İSRAİL ORDUSU AÇIKLAMA YAPTI

İsrail ordusu, Suriye'de düzenlenen saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bir askeri alan, uçaksavarlar ve füze altyapısının hedef alındığı iddia edildi.

İsrail, saldırılarının "gerekli olduğu takdirde" devam edeceği tehdidinde bulundu.

İsrail uçakları dün de Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarına saldırı düzenlemişti.

Son dakika haberi... İsrail, Suriyeye hava saldırıları düzenledi: İsrail ordusundan açıklama

"İNSANLAR SOKAĞA ÇIKMAYA KORKUYOR"

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Gazeteci Mahmud Hamdan, CNN Türk canlı yayında şunları söyledi:

"Şam'da kalıyorum. Her şey çok karışık ama elimize gelen bilgilere göre 7-8 yerde patlamalar oldu. Sokaklar bomboş. İnsanlar sokağa çıkmaya korkuyor."

Son dakika haberi... İsrail, Suriyeye hava saldırıları düzenledi: İsrail ordusundan açıklama

GAZZE'YE SALDIRMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor.

Son dakika haberi... İsrail, Suriyeye hava saldırıları düzenledi: İsrail ordusundan açıklama

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’na düzenlediği saldırı sonucu bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

Son dakika haberi... İsrail, Suriyeye hava saldırıları düzenledi: İsrail ordusundan açıklama

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#İsrail#Suriye#Şam

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