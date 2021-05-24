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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.05.2021 - 14:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... İsrail polisinin açtığı ateş sonrası bir Filistinli hayatını kaybetti

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Son dakika haberi... İsrail polisinin açtığı ateş sonrası bir Filistinli hayatını kaybetti

İsrail polislerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle ateş açtıkları bir Filistinli, hayatını kaybetti.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'teki İsrail Polisi Emniyet Müdürlüğü yakınlarında İsraillilere bıçaklı saldırı girişiminde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada "eylemi gerçekleştiren kişinin açılan ateş sonucu etkisiz hale getirildiği" ifade edilirken, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Öte yandan İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızından yapılan yazılı açıklamada, bölgede gerçekleşen bıçaklı saldırıda 2 İsraillinin yaralandığı, olay yerinde yapılan tıbbi müdahalenin ardından yaralıların hastaneye nakledildiği ifade edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır yaralı olduğu kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'da yer alan haberde de İsrail polisinin ateş açtığı bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, bıçaklı saldırıya uğrayan 2 İsrailliden birinin asker olduğu aktarıldı.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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