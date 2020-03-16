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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 16.03.2020 - 14:33,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: İspanya'da son 24 saatte bine yakın yeni corona virüs vakası

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Son dakika haberi: İspanya'da son 24 saatte bine yakın yeni corona virüs vakası
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İspanya'da son 24 saatte bine yakın yeni corona virüs vakası tespit edildiği açıklandı. Hafta sonu 2 bin yeni vaka bildirilen ülkede vaka sayısındaki yarı yarıya düşüş dikkat çekti

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada son 24 saatte bin yeni COVID-19 vakasının daha teyit edildiği, toplam vaka sayısının 8 bin 744'e yükseldiği duyuruldu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın acil durum başkanı Fernando Simon, corona virüs e bağlı semptomlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 297'ye yükseldiğini açıkladı.

Ülkede hafta sonu 2 bine yakın yeni vaka meydana geldiği duyurulmuştu, yeni vaka sayısının yarı yarıya düşmesi dikkat çekti.

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