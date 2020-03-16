Son dakika haberi: İspanya'da son 24 saatte bine yakın yeni corona virüs vakası

İspanya Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada son 24 saatte bin yeni COVID-19 vakasının daha teyit edildiği, toplam vaka sayısının 8 bin 744'e yükseldiği duyuruldu.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın acil durum başkanı Fernando Simon, corona virüs e bağlı semptomlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 297'ye yükseldiğini açıkladı.

Ülkede hafta sonu 2 bine yakın yeni vaka meydana geldiği duyurulmuştu, yeni vaka sayısının yarı yarıya düşmesi dikkat çekti.