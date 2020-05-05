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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 05.05.2020 - 12:11,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İspanya'da salgında son durum

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Koronavirüs kısıtlamalarını hafifleten İspanya'da salgında son veriler açıklandı

Korona virüs salgınında Avrup'da en fazla darbeyi alan ülkelerden biri olan İspanya ölüm ve vaka sayılarındaki düşüşle karantina kısıtlamalarını hafifletmişti.

Ülkede son 24 saatte 185 kişi yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 25 bin 613'e yükseldi.

Son 24 saatte yeni vaka sayısı bin 318 artarak, ülke genelinde vaka sayısını 219 bin 329'e yükseltti.

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