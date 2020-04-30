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Son dakika haberi: İspanya salgında 6 hafta sonra bir ilki yaşadı
İspanya'da Covid-19 nedeniyle ölümlerin sayısı son 24 saatte 268 arttı toplam can kaybı 24 bin 543'e yükseldi.
İspanya 6 haftanın ardından Covid-19 salgınında en düşük ölüm oranını kaydetti.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre ülkede son 24 saatte 268 kişi yaşamını yitirdi, toplam can kaybı 24 bin 543'e yükseldi.
Ülkede korona virüs vaka sayısı ise 213 bin 435 oldu.
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