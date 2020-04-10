Son dakika haberi: İspanya'da korona virüsten 605 can kaybı daha

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle meydana gelen ölümlerde düşüş sürüyor. İspanya'da son 24 saatte korona virüse bağlı semptomlar nedeniyle 605 can kaybı daha yaşandı. Ülkede toplam ölü sayısı 15 bin 843'e yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplam vaka sayısı da 157 bin 22'ye yükseldi.