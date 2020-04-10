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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 10.04.2020 - 12:38,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İspanya'da korona virüsten 605 can kaybı daha

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Son dakika haberi: İspanya'da korona virüsten 605 can kaybı daha
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İspanya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 605 can kaybı daha yaşandı.

İspanya'da Kovid-19 nedeniyle meydana gelen ölümlerde düşüş sürüyor. İspanya'da son 24 saatte korona virüse bağlı semptomlar nedeniyle 605 can kaybı daha yaşandı. Ülkede toplam ölü sayısı 15 bin 843'e yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplam vaka sayısı da 157 bin 22'ye yükseldi.

İranda korona virüsten can kaybı 4 bin 232 oldu
İran'da korona virüsten can kaybı 4 bin 232 oldu
 
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