hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Son Güncelleme:
Son dakika haberi: İspanya'da korona virüsten 605 can kaybı daha
İspanya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 605 can kaybı daha yaşandı.
İspanya'da Kovid-19 nedeniyle meydana gelen ölümlerde düşüş sürüyor. İspanya'da son 24 saatte korona virüse bağlı semptomlar nedeniyle 605 can kaybı daha yaşandı. Ülkede toplam ölü sayısı 15 bin 843'e yükseldi.
İspanya Sağlık Bakanlığı verilerine göre, toplam vaka sayısı da 157 bin 22'ye yükseldi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle