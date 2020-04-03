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Haber Giriş: 03.04.2020 - 12:36,
Son dakika haberi: İspanya'da COVID-19 pandemisinde günler sonra ilk kez düşüş yaşandı
İspanya Sağlık Bakanlığı COVID-19 nedeniyle son 24 saatte 932 kişinin daha öldüğünü açıkladı. Son verilerle birlikte ülkede ölü sayısı 10 bin 935'e yükselmiş oldu. Bakanlık pandemide 26 Mart'tan bu yana ilk kez günlük ölüm verilerinde düşüş görüldüğünü açıkladı.
İspanya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte meydana gelen 932 ölüm ile birlikte toplam ölü sayısının 10 bin 3'ten 10 bin 935'e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlık, 26 Mart'tan bu yana ilk kez günlük ölüm oranında düşüş yaşandığını açıkladı.
Ülkede vaka sayısı ise son 24 saatte 110 bin 238'den 117 bin 710'a yükseldi.
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