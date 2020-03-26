hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 26.03.2020 - 13:38,
Son dakika haberi: İspanya'da COVID-19'dan son 24 saatte 655 kişi öldü
İspanya'da verilen son bilgilere göre COVID-19'dan 655 kişi yaşamını yitirdi. Ülke genelinde ölenlerin sayısı 4 bin 89 oldu.
İspanya'da son 24 saatte COVID-19'dan 655 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülke genelinde ölenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi.
Ülke genelinde vaka sayısı ise 56 bin 188'e yükseldi. İspanya, İtalya'nın ardından salgında en çok kayıp yaşayan ikinci ülke oldu.
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