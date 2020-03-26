Son dakika haberi: İspanya'da COVID-19'dan son 24 saatte 655 kişi öldü

İspanya'da son 24 saatte COVID-19'dan 655 kişi daha yaşamını yitirdi. Ülke genelinde ölenlerin sayısı 4 bin 89'a yükseldi.

Ülke genelinde vaka sayısı ise 56 bin 188'e yükseldi. İspanya, İtalya'nın ardından salgında en çok kayıp yaşayan ikinci ülke oldu.