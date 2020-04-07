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Dünya
Haber Giriş: 07.04.2020 - 12:29,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi: İspanya'da COVID-19'dan 743 kişi yaşamını yitirdi

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Son dakika haberi: İspanya'da COVID-19'dan 743 kişi yaşamını yitirdi
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İspanya'da son günlerde ölü sayısında yaşanan düşüş yerini artışa bıraktı. Ülkede COVID-19'dan son 24 saatte 743 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 798'e yükseldi.

İspanya geçtiğimiz perşembe günü 950'lik zirvenin ardından ölü sayısında 5 gün boyunca düşüş yaşanmıştı. İspanya'yı umuda boğan düşüşler bugün açıklanan verilerle son buldu.

İspanya'da son 24 saatte 743 kişi yaşamını yitirdi ve toplam ölü sayısı 13 bin 798'e yükseldi.

Ülkede COVID-19 vaka sayısı da 135 bin 32 oldu.

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