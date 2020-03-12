MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika haberi... İspanya'da Corona Virüs'ten ölenlerin sayısı 84'e yükseldi
GeriDünya Son dakika haberi... İspanya'da Corona Virüs'ten ölenlerin sayısı 84'e yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
DHA
Haber Giriş: 12.03.2020 - 15:36,Son Güncelleme:/

Son dakika haberi... İspanya'da Corona Virüs'ten ölenlerin sayısı 84'e yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi... İspanya'da Corona Virüs'ten ölenlerin sayısı 84'e yükseldi
Abone Olgoogle-news

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84'e çıktığını açıkladı. Ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 968 olarak açıklandı.

İspanya’da vaka ve can kaybı sayısında artış görüldü. Yetkililer, ülkede Corona Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 84’e, vaka sayısının ise 2 bin 968’e yükseldiğini açıkladı. İspanya’nın Galiçya bölgesi, Özerk Bask Bölgesi ve Murcia kentinde ikinci bir açıklamaya kadar ara verildi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle