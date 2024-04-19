Son dakika haberi! İran'ın Paris Konsolosluğu'na patlayıcı ile girdi, Fransa ayağa kalktı...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 16:21
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İran'ın Paris Konsolosluğuna patlayıcı madde ile giren ve kendini havaya uçuracağını söyleyen bir şahıs polis tarafından yakalandı.
Fransız güvenlik güçleri, Paris'teki İran konsolosluğundan giren bir kişinin üzerinde patlayıcı madde taşıdığına dair ihbar aldıktan sonra alarma geçti. KENDİNİ HAVAYA UÇURMA TEHDİDİNDE BULUNDU
AFP'ye konuşan bir güvenlik kaynağı, konsolosluğa patlayıcı kemer ile giren şahsın konsolosluk çıkışı gözaltına alındığını söyledi. Bir AFP muhabiri ise konsolosluğun etrafındaki tüm mahallenin kapatıldığını ve polisin devriye gezdiğini duyurdu.
Öğle saatlerinde İran'ın Paris Konsolosluğu'na gelen şahıs üzerinde patlayıcı bulunduğunu iddia ederek, kendini havaya uçurma tehdidinde bulundu.
İhbarın ardından olay yerine gelen polis operasyon başlattı. Büyükelçilik binası çevresi güvenlik kordonuna alınırken şahıs, polisin operasyonu ile gözaltına alındı."KARDEŞİMİN İNTİKAMINI ALMAK İSTİYORUM"
Fransız medyası, adamın üzerinde patlayıcı taşıdığını iddia ettiğini ve 'kardeşinin intikamını almak istediğini'
söylediğini yazdı.ÜZERİNDE PATLAYICI ÇIKMADI
Konsolosluk binasında yapılan aramada şahısta herhangi bir patlayıcı bulunmadığı tespit edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.