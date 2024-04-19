Son dakika haberi! İran'ın Paris Konsolosluğu'na patlayıcı ile girdi, Fransa ayağa kalktı...

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Fransız güvenlik güçleri, Paris'teki İran konsolosluğundan giren bir kişinin üzerinde patlayıcı madde taşıdığına dair ihbar aldıktan sonra alarma geçti.



AFP'ye konuşan bir güvenlik kaynağı, konsolosluğa patlayıcı kemer ile giren şahsın konsolosluk çıkışı gözaltına alındığını söyledi. Bir AFP muhabiri ise konsolosluğun etrafındaki tüm mahallenin kapatıldığını ve polisin devriye gezdiğini duyurdu.



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Öğle saatlerinde İran'ın Paris Konsolosluğu'na gelen şahıs üzerinde patlayıcı bulunduğunu iddia ederek, kendini havaya uçurma tehdidinde bulundu.İhbarın ardından olay yerine gelen polis operasyon başlattı. Büyükelçilik binası çevresi güvenlik kordonuna alınırken şahıs, polisin operasyonu ile gözaltına alındı.Fransız medyası, adamın üzerinde patlayıcı taşıdığını iddia ettiğini vesöylediğini yazdı.

Konsolosluk binasında yapılan aramada şahısta herhangi bir patlayıcı bulunmadığı tespit edildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.