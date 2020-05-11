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Dünya
AA
Haber Giriş: 11.05.2020 - 13:05,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte salgında 45 can kaybı

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Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte salgında 45 can kaybı
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İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45 artarak, 6 bin 685'e yükseldi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 45 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 6 bin 685'e, vaka sayısı ise 109 bin 286'ya yükseldi.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 45 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 6 bin 685'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1683 artarak 109 bin 286'ya ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 2 bin 703'ünün durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 87 bin 422 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

 
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