Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte COVID-19'dan 143 insan daha öldü

İran Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, corona virüs nedeniyle son 24 saatte COVID-19'dan 143 kişinin daha hayatını kaybettiğini ölsü sayısının 2 bin 77'ye yükseldiğini, ülkede toplam vaka sayısının da 27 bin 17 olduğunu açıkladı.