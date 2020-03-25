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Haber Giriş: 25.03.2020 - 12:44,
Son dakika haberi: İran'da son 24 saatte COVID-19'dan 143 insan daha öldü
İran Sağlık Bakanlığı corona virüs nedeniyle son 24 saatte COVID-19'dan 143 kişinin daha hayatını kaybettiğini ölsü sayısının 2 bin 77'ye yükseldiğini açıkladı.
İran Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, corona virüs nedeniyle son 24 saatte COVID-19'dan 143 kişinin daha hayatını kaybettiğini ölsü sayısının 2 bin 77'ye yükseldiğini, ülkede toplam vaka sayısının da 27 bin 17 olduğunu açıkladı.
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